Anne kanali ääres lehvib punane lipp

Nimelt ei vasta Anne kanali vee kvaliteet sätestatud nõuetele ning rannas lehvib punane lipp. Terviseameti lõuna talituse vaneminspektor Väino Ratasepp täpsustas, et kui kanalis leiduvate E. coli soolebakterite näidud on korras, siis 7. juulil läks suplusvees piirmäärast üle soole enterokkkide sisaldus.

See tohib olla kuni 100 ühikut 100 milligrammi kohta, ent proovid tuvastasid 158 ühikut 100 milligrammi kohta. Kuna jahedate ilmade tõttu pole tänavu kanalis just liiga palju suplejaid seni olnud, on bakterid kanalisse sattunud ilmselt vihmasadude tagajärjel, märkis Ratasepp.

Uued proovid võeti kanalist täna. Kas Anne kanal taas supluskõlbulikuks tunnistatakse, sõltub nende proovide tulemustest.