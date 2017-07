Galerii: noorkotkad ja kodutütred naudivad aktiivset suvepuhkust

Tegevust küllaga

Kodutütarde Tartu ringkonna juhatuse liige Kadi Laaneots rääkis, et ümber järve on tegutsemist küllaga: 16 tegevuspunkti ja sama palju rühmi. «On nii loomingulist kui ka füüsilist tegevust,» lisas ta. Laaneotsa sõnul on ülesanded ära jaotatud nii, et igaüks saaks läbida kuus punkti.

Ühes punktis tuli rühmatööna augulise toruga vett tassida, aga samal ajal auke kinni hoida. Parasjagu ülesandega ametis olnud Alutaguselt pärit Evelin Kuslap rääkis, et tema on kodutütar olnud juba kuus aastat ja talle see laager väga meeldib. «Oma rühmas olen palju sõpru saanud,» ütles ta rõõmsalt.

Veeülesannete lähedal asus ka palliülesanne. Kaks aastat kodutütar olnud pärnakas Laura Kallas rääkis, et selline pallimäng parandab koordinatsiooni ja tasakaalu. «Väga lahe on. Käin maakonnalaagris iga suvi,» sõnas ta.

Veel pakkus huvi eneseväljendamise ülesanne, kus üritati järele teha näiteks seepi ja vaipa.

Noormehed täitsid füüsilisemat ülesannet, nad ületasid üksteise peale tõstetud võimlemiskaste küll ühte, küll teist pidi. Valgamaalt pärit noorkotkas Priidu-Joosep Kutsar ütles, et see ülesanne arendab füüsilist võimekust ja talle just selline tegevus meeldivad. «Orienteerumine tuleb ka, ootan väga. Füüsiline tiimitöö on mu üks lemmikuid,» sõnas ta.

Tublimate aastaüritus

Suvelaagrisse ei pääse mitte kõik kodutütred ja noorkotkad, vaid tublimad. «Igast malevast saab kümme poissi ja kümme tüdrukut. Malev ja kogukond otsustavad ise, kelle nad suvelaagrisse saadavad,» selgitas Laaneots. Ta lisas, et see on neile kõige suurem suvine üritus üldse, kus küll õpitakse, aga kõik on vabam.

Kodutütarde ja noorte kotkaste suurlaager algas 11. juulil Palu puhkekeskuses ja kestab 14. juulini. Laagris omandatakse erinevaid oskusi ning teadmisi taaskasutuse, sidepidamise, eneseväljenduse, orienteerumise ja palju muu kohta. Vastupidavust saab proovile panna telkidevahelisel olümpial, loodusretkel ja sumba tantsimisel. Samuti luuakse sõprussidemeid ringkondade ja malevate vahel.

Laagris osalevad lisaks noorkotkaste malevlastele ning kodutütarde ringkonnale külalisrühmad Lätist, Leedust ning politsei- ja piirivalveametist.