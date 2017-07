Fotod: Alatskivi lähedalt leitud pomm pani demineerijadki pead murdma

Seoses teetöödega teostas arheoloog Tõnno Jonuks maantee äärde jääva Alasoo kivikalme juures järelvalvet. Appi oli palutud ka kohalik detektorist Peeter Kiuru, kes lõhkekeha leidiski.

«Kallaste poole vaadates maantee vasakpoolse serva juurde kaevatud kraavi põhjas andis detektor tugevat signaali. Labidaga kaevates tuli umbes 40 sentimeetri sügavusel vastu rauast ese,» meenutas Kiuru lõhkekeha leidmist.

«Puhastasin labidaga natuke ja sain aru, et sellel esemel on silindri kuju. Arvasime, et tegemist võib olla lõhkekehaga ja otsustasime rohkem mitte sorkida ning kutsusime pommigrupi mehed kohale,» lisas detektorist.

Demineerijad tõdesid, et tegemist on tõepoolest lõhkekehaga. Umbes poole meetri pikkune ja 12 sentimeetri laiune pomm puhastati välja ja viidi ära.

Peeter Kiuru märkis, et tegemist polnud päris tavapärase pommiga ning demineerijad olid öelnud, et sellist asja polegi nad varem näinud. Nimelt oli pommi peal umbes ühe sentimeetri pikkune ja ühe sentimeetri kõrgune muhku meenutav valu. «Aga lõpuks arvasid nad, et ju ikka lennukipommiga tegemist on,» ütles Kiuru.