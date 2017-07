Ministeeriumiga vägikaigast vedanud Emajõe kooli endine direktor saavutas kohtus võidu

Arvo Pattakule sai saatuslikuks tõik, et ministeeriumi hinnangul polnud kool õpilaste vastuvõtul lähtunud viie aasta eest muudetud määrusest, vaid kasutati mingit oma metoodikat. «Ei saa olla niimoodi, et riigikooli direktor ignoreerib seadusi,» teatas haridusministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummal. Ametlikult sai Pattak sule sappa seoses usalduse kaotusega.

Arvo Pattak möönis toona, et vastuvõtt ei toimunud tõepoolest vastavalt viis aastat tagasi paika pandud määrusele, kuid kinnitas, et määrust ei eiratud teadlikult, kuna tema väitel kooli uuest määrusest ei teavitatudki.

Vallandamine tuli Pattakule aga ootamatult ning ta andis mõista, et tegelikult on selle taga asjaolu, et ta oli viimastel aastatel muutunud ministeeriumile ebamugavaks inimeseks, kuna oli hakanud küsimusi esitama. «Nii need asjad ei käi. Oleks piirdutud hoiatusega, aga et kohe tehti vallandamine, see on ikka paras šokk,» tunnistas ta aasta eest ja lubas, et võtab õigluse jalule seadmiseks ette ka kohtutee.

Nüüd ongi Tartu maakohus oma otsuse teinud ning see andis Arvo Pattakule vaidluses haridus- ja teadusministeeriumiga õiguse. Täpsemalt leidis kohus, et ministeeriumil puudus õigus töösuhte lõpetamiseks usalduse kaotuse tõttu. Vastavalt seadusele peab ministeerium maksma Pattakule välja kolme kuu töötasu, kuid Emajõe kooli direktori ametikohale tagasi Pattakut siiski ei ennistata, sest seda seadus ette ei näe.

«Kõige tähtsam on see, et õiglus võidutses,» rõhutas Aivo Pattak ja lisas, et tema jaoks polnud küsimus rahas, vaid põhimõttes. «Kohtu otsus on selge sõnum, et päris nii ei tohi need asjad käia ja sel moel ei saa inimesest üle sõita. Kui inimene eksib, peavad olema ka mingid teised teed asja lahendamiseks, mitte kohe vallandamine,» ütles Pattak.

Ta lisas, et vallandamine tuli toona ka selles mõttes väga halval hetkel, et haridussüsteemis olid kõik konkursid selleks ajaks juba lõppenud. Hariduses ta aga jätkata tahtis ning nüüdseks on mees viimaks ka uue töökoha leidnud. Uuest õppeaastast asub Pattak ametisse Lähte ühisgümnaasiumi õppejuhina.