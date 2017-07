Teine katse: Tartu ülikooli raamatukogu uuele ehitushankele laekus neli pakkumist

Tartu ülikooli kinnisvara osakonna juhataja Heiki Pagel ütles, et kuigi eile oli dokumentide esitamise tähtaeg ja odavam pakkuja seaduse järgi võidab, on praegu vara öelda, kes on järgmine raamatukogu remontija, sest pakkumiste dokumentidega tuleb teha tööd. Kõige odavam pakkumine peab vastama esitatud nõuetele ja kvalifitseerimise tingimustele.

Kuna dokumentide läbi vaatamine nõuab tööd, ei saa see nädal võitjat veel avalikult välja kuulutada. «Järgmise nädala jooksul saame öelda, kes remonttöid raamatukogus jätkab ning kuidas edasi läheme,» kinnitas Pagel.

Pagel ei soovinud öelda ka seda, millised ehitusfirmad täpsemalt pakkumise tegid ja mis summades. Tema sõnul on aga nelja pakkuja seas neid, kes ka eelmisel aastal hankel osalesid, kui ülikool raamatukogule esimest korda ehitajat otsis. Uue ehitajaga sõlmib ülikool lepingu, kui võitja on välja kuulutatud.

Kinnisavara osakonna juhataja on nelja pakkumisega rahul, kuna ülikool pidas oluliseks, et oleks piisavalt pakkumisi, mis omavahel konkureeriksid.

YIT Ehitusega, mis alustas eelmisel suvel raamatukogus remonti, on Tartu ülikool kohtuvälisele kokkuleppele jõudnud. Valdavalt võttis ülikool endise töövõtja ehitusmaterjalid üle ja neid hakkab kasutama uus ehitaja.