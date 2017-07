Toomemäel tegutseb mõrvaklooster

Eile õhtul lubas dramatiseeringu autor ja lavastaja Tanel Jonas esimest korda publiku

Tanel Jonas "Roosi nime" peaproovis. / Sille Annuk

esindajad Toomele varemetesse kujundatud vabaõhusaali, et näha nende reageeringuid. Kolm tundi ja mõniteist minutit (koos veerandtunnise vaheajaga) väldanud peatusteta peaproov leidis tähelepaneliku, harvadest naerupahvakutest pikitud vastuvõtu.

Benediktlaste klooster

Vaatajate ees on Itaalia Alpides asuv benediktlaste klooster, kuhu aastal 1327 saabub frantsiskaani munk William Baskerville (Andres Mähar) koos noviits Melki Adsoga (Karl Laumets). Neil tuleb lahendada ühe munga kummaline surmajuhtum. See ei jää viimaseks. Hakkab arenema kuritegude ahel, mis ulatub otsaga kloostri võõrastele silmadele suletud raamatukokku.

Valminud on lavastuse teaberohke kavaleht, kus Tanel Jonas märgib, et ta oleks tahtnud dramatiseerida ja lavastada kogu raamatut, ilma ühtegi osa välja jätmata, see aga polnud erinevatel põhjustel võimalik.

«Aga siis kangastus mulle võimalus jutustada koos näitlejatega oma lugu. Meie oma lugu, mis räägiks Umberto Eco kirjutatud loost «Roosi nimi»,» lisas ta. «Neile, kes seda raamatut väga hästi tunnevad – mõned asjad on samamoodi, mõned asjad on teistmoodi. Sest raamat on raamat ja teater on teater.»

Lavastuse kunstnik on Kristjan Suits, valguskunstnik Andres Sarv, helilooja Priit Strandberg, kelle kehastada on ka piiskop Bernard Gui, ning liikumisjuht on Marika Aidla.

Näitlejate Andres Mähari, Karl Laumetsa ja Priit Strandbergi kõrval on vaatajate ees Jaan Rekkor, Karmo Nigula, Riho Kütsar, Veiko Porkanen, Jaanus Tepomees, Leino Rei, Ardo Ran Varres, Raivo Adlas, Alo Kurvits, Artur Nagel, Rasmus Kull, Matis Merilain, Oliver Timmusk ja ainsa naisosatäitjana Linda Kolde. Kaasa teevad Vanemuise ooperikoori meeslauljad.

Umberto Eco tindine sõrm

Umberto Eco «Roosi nimi», tööpealkirjaga «Mõrvaklooster», ilmus aastal 1980 ning eesti keeles 1997 ja 2005.

Tartus käis Umberto Eco mai algul 2009. Tartu ülikooli audoktori medali üleandmist talle oli oodanud vähemalt kolm rektorit, sest audoktoriks nimetati Eco juba aastal 1996. Kirjandusfestivali Prima Vista külalisena kõneles ta ülikooli raamatukogu konverentsisaalis ja pidas loengu aulas.

Tal tuli anda rohkesti autogramme, isegi aula uue hirmkalli valge Steinway klaveri peal, millele muidu asju panna ei tohtinud. Sealjuures määris sulepea Umberto Eco sõrmed tindiseks ning peaaegu oleks ka hinnaline klaver tema näpujälje saanud. Muide, «Roosi nimes» mõrvatud munkade näpud ja keel on mustaks värvunud.

Umberto Eco suri 19. veebruaril 2016.