Hillar Palamets koostas Keilas meie lugejaile mälumängu

Tartu Postimees käis Harjumaal Keilas, et kohtuda tartlasest ajalooteadmiste jagaja Hillar Palametsaga tema kodus ja aias Vaikses tänavas, kus ta on veetnud 80 aasta suved. 13. juunil saab ta 90-aastaseks. Kohtumise tulemusel valminud lood ilmuvad homses lehes, kus on ühtlasi avaldatud Hillar Palametsa koostatud mälumäng.