Tartu läheb lodjakoja laiendamisega uuele katsele

Tartu linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson meenutas, et linn soovis senise lodjakoja märksa suuremaks ehitada juba seitse aastat tagasi, mil väljastati täisprojekt ja ehitusluba 2400 ruutmeetrise hoone ehituseks. Tookord jäi aga asi pooleli, sest projektidest rahastust ei saadud.

Nüüd minnakse uuele katsele 700 ruutmeetrise hoonega, kuhu tulevad remondihall, töökoda, sepikoda, õppeklass ja olmeruumid. Uus lodjakoda on kavandatud Ujula 98 kinnistule, praegu on käimas hoone projekteerimine. See on eskiisprojekti faasis, mis loodetakse valmis saada selle aasta lõpuks.

Projekti kogumaksumus on 961 500 eurot, millest Tartu linna kaasfinantseering projekti heakskiitmisel on 336 525 eurot ja taotletav toetus 624 975 eurot.

Projekti tulemusena luuakse eeldused Peipsi järve piirkonnal ajalooliste laevade ehitamiseks, remondiks ning nende kultuuriloo tutvustamiseks.