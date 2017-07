HTG noorte õpilasfirma Festera püüab Belgias Euroopa parima tiitlit

Esmaspäeva hommikul lendasid noored Brüsselisse ning on täna valmis kogu Euroopale näitama, mis puust on Eesti ettevõtlikud noored tehtud.

Eestit esindav biolagundavaid prügikaste tootev õpilasfirma Festera kooseisus Kevin Reisenbuk, Sandra Võsaste, Joonatan Oras ja Kris-Robin Sirge on välja töötanud prügikasti, milles saab lihtsalt ja mugavalt koduköögis lagundada oma biojäätmeid.

Kahe kuuga tekib toidujäätmetest väärtuslik huumus, mida saab kasutada näiteks ürtide kasvatamiseks. Prügikaste on saadaval kahes erinevas suuruses: 25 liitrit ja 40 liitrit.

Tänaseks on firma võrreldes paari kuu taguse ajaga astunud edasi mitu suurt sammu, sõlmimisel on lepingud suurfirmadega ning müüginumbrid on jõudsalt kasvanud. Praegu keskendubki Festera ettevõtete jaoks suurema tootemudeli välja töötamisele.

«Ega alguses keegi meisse väga ei uskunud. Meie õpetaja arvas, et selline toode ei ole teostatav. Aga tegime tööd, kümneid katseid, et ületada probleemid ebameeldiva lõhnaga ja äädikakärbestega,» ütles tootearendusjuht Kris-Robin Sirge. Praeguse toote juures on need probleemid ületatud, prügikast valmistab jäätmetest huumuse kahe kuuga ning lisaks näeb ka hea välja.

Junior Achievement Eesti direktor Epp Vodja hindab noorte šansse kõrgeks. Vodja arvates on Festera kindlasti üks tugevaima ideega õpilasfirmasid, mis Eestis on aegade jooksul olnud.

Eesti õpilasfirmad on Euroopas olnud edukad väga sageli. Kuuel korral on koju toodud esikolmiku koht, kahel korral on pälvitud Euroopa parima tiitel. 2009. aastal pärjati Euroopa parimaks õpilasfirmaks Roheline Jälg, kes pakkus inimeste ökoloogilise jalajälje vähendamiseks puude istutamise teenust. 2013. aastal võitsid Euroopa Kolm Põrsakest oma teadusetendustega lastele.