Tervishoiu kõrgkooli esitati üle 1700 sisseastumisavalduse

Tartu tervishoiu kõrgkooli õppekorralduse osakonna juhataja Ele Hanseni sõnul olid vastuvõtutulemused ootuspärased, kuigi võrreldes aasta varasemaga esitati seekordsel vastuvõtul ligi 300 sisseastumisavaldust rohkem.

Kõrgeim konkurss kutseõppes on erakorralise meditsiini tehniku õppekaval, kus ühele õppekohale kandideerib 3,7 inimest. Rakenduskõrghariduse õppekavadest on suurimad konkursid füsioterapeudi õppekaval, kuhu on esitatud 14,4 avaldust ühele õppekohale, radioloogiatehniku õppekaval, kus kandideerib 8,3 inimest ühele kohale, ning ämmaemanda õppekaval, kuhu on laekunud 7 avaldust ühele kohale.

30. juulini jääb konkurss avatuks lapsehoidja ja tegevusjuhendaja töökohapõhises õppes ning õdede erialakoolituses.