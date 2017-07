Anne kanalist välja toodud mees suri haiglas

Kell 3.42 toodi uppunu kaldale ning meedikud hakkasid teda kohe elustama. Kriitilises seisundis kannatanu viis kiirabi haiglasse, kuid meedikutel tema elu lõpuks ikkagi päästa ei õnnestunud.

Uppunud mehe kaldal aega veetnud sõbrad tunnistasid, et kannatanu oli vette minnes alkoholijoobes. Päästjad panevad kõigile südamele, et joobeseisundis ujumaminek on eluohtlik. Inimene ise sellises seisundis tõenäoliselt ohte ei taju, sestap saavad teda aidata üksnes lähemad kaaslased, kes peaksid tema vette minekut takistama.