Galerii: vaata, milliseid toredaid loomalapsi Elistvere loomapargis tänavu näha saab!

Värsked asukad

Esimesene kohtusime umbes kahe kuu vanuse kähriku Krässunässuga, kes oli kahjuks liiga uje, et lasta endast pilti teha. Krässunässu leiti Mäeranna sõnul tee äärest, kus ta ema oli tõenäoliselt hukka saanud.

Loomapargi aednik Merike Mõõk ütles, et leidjad hoidsid teda kuu aega kodus. «Räägiti, et ta oli juba makarone, kartuleid ja kastet ka söönud,» ütles Mõõk naerdes. Krässunässu on tema sõnul väga puhas ja sõbralik loom. «Ta ei hammusta ning teeb häda vaid ühte puurinurka,» tõdes ta.

Tee loomaparki on leidnud ka rebasepoiss Juss, kelle kohta ei saa kahjuks öelda, et ta ei hammusta. Mäeranna sõnul jõudis Juss neile Haapsalust ühe kuu vanusena 17. aprillil. Ta rääkis, et leidjad avastasid ta müüri alt pesast ning arvasid, et tegemist on nugisega. «Kohale jõudes saime aru, et see on siiski rebane ja tõime ta siia,» rääkis Mäerand.

Praeguseks on Juss Elistveres elanud umbes kaks kuud ja selle ajaga on ta jõudnud ka Mäeranna karvamütsiga üks-null teha. «Ohverdasin talle algul pesaks oma karvamütsi, mille ta nüüd ära näris,» naeris Mäerand.

Samuti on loomapargi töötajad täheldanud, et Juss on agressiivsemaks muutunud. Mõõga sõnul ei taha Juss ka enam naljalt sülle tulla. «Pole enam süleloom, ta tahaks ikka metsa saada,» tõdes Mäerand.

Uued ilmakodanikud

Juuni lõpus sündis Elistveres ka kabehirve vasikas, kuid ema oli ta nii hästi ära peitnud, et teda üles leida ei õnnestunudki. Elle Mäerand rääkis, et praegu ei ole emaste hirvede välimusest aru saada, kas nad on tiined, aga ta arvas, et vasikaid tuleb veel.

Ilveste puuris nägid külastajad mõni aeg tagasi emast Kellat ja isast Larsi paaritumas ning andsid sellest teada ka klienditeenindajale. Mäeranna arvates sündis ilvesekutsikas mai lõpus või juuni alguses, aga senini pole teda nähtud.

«Kuu vanune ilves võiks juba pesast välja tahta, aga võib-olla on veel liiga vara, et ta tuleks siia aia äärde,» rääkis ta. Ilvesed sünnitavad varjulisse kohta ja nende liikumisalal on rohkelt peitmiskohti, mis tähendab, et kutsikat ei pruugi lihtsalt näha olla.

Ilvese isa Lars toodi Tallinna loomaaiast eelmisel talvel. Kella tuli Elisverre samuti Tallinnast, aga tema on Elistveres juba kolmandat-neljandat aastat.

Nädalavahetusel toimus Elistveres kohvikutepäev, mis tähendas karutüdruk Karoliinale maitsvat maiuspala – Karoliina sai mekkida maasikatorti. Mäerand rääkis, et eelmine aasta tegi ta Karoliinale lõhetordi, mis maitses talle väga ning nüüd tahtis ta midagi uut teha.