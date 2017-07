Ühisrahastuse toel rajatud Sepa jalgpallikeskus tähistab esimest sünnipäeva

2015. aasta novembris alanud ühisrahastuskampaaniaga koguti 150 000 eurot, kokku ostis enesele ruutmeetreid 2996 eraisikut ning 115 ettevõtet või organisatsiooni. Ehituseks läks mullu aprillis ning juba 10. juulil peeti staadionil avafestivali, mis kulmineerus Prantsusmaa ja Portugali vahelise jalgpalli EM-finaali ühisvaatamisega.

Toonane JK Tammeka jalgpallur, nüüd klubi tegevjuhina tegutsev Kristjan Tiirik tõdes, et tunne on jalgpallikeskuse sünnipäeval ülev, sest tegemist oli ikkagi ühe Tartu jalgpalli suure unistuse täitumisega. «Tammeka tegi staadioni valmis, aga võitnud on sellest ikkagi kogu Tartu jalgpall,» rõhutas Tiirik.

Täismõõtmetes ja aastaringselt kasutav väljak on mõistagi tõstnud treeningute kvaliteeti. Mängulises mõttes on kvaliteedi tõusu ühe aasta põhjal raskem mõõta, kuid Kristjan Tiirik tõi välja, et hiljuti Soomes Balti turniiri võitnud Eesti U17 koondisesse kuulus kolm Tammeka noormängijat.

Sepa jalgpallikeskus läheb aga veel korra suuremaks ehituseks, kui augusti alguses asutakse ehitama tribüünile varikatust ning tagaseina. Töödega peaks ühele poole jõudma septembriks ning see tähendab seda, et pealtvaatajate põli on sügisel vihmaste ja tuuliste ilmade korral senisest märksa mõnusam.