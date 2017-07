Tähtvere tennisekeskus avas uued väljakud

Tegu on ühelt poolt Lõuna-Eesti suurima välisväljakute kompleksiga, teisalt tähistab nende avamine viitkümment aastat tennist Tähtveres, sest pargi ääres on tennist mängitud juba aastast 1967. Aastal 2008 avas tennisekeskus kolme siseväljakuga hoone, mis on praeguseks kasvanud märksa suuremaks.

Vastvalminud välisväljakute kõrval asuvas uues klubihoones peeti avamispidu, millest võtsid osa paljud Tartu tennisesõbrad ning ka linnavalitsuse esindajad. Et tänavu suvel möödub 50 aastat Tähtvere pargi kõrval esimese tenniseväljaku avamisest, peeti avapäeval turniiri retrostiilis puust reketitega.

Tähtvere tennisekeskuse uus välisväljakute kompleks asub Tähtvere pargi kõrval, Tartu laululava juures.