Järgmise Tartu laulupeo muusikaliseks juhiks valiti Triin Koch

Võidutöö välja valinud 13-liikmeline ekspertkomisjon tunnustas ideekavandi haaret ja mõtestatust. Plussina toodi välja esimese üldlaulupeo Tartus toimumise fakti läbitunnetamist autorite poolt ning ambitsiooni korraldada Tartus lisaks laulupeo lõppkontserdile ka mitmeid teisi laulupeo 150. sünnipäeva tähistavaid üritusi. Töö tugevustena nimetati veel kaugemale vaatamist ning kaasamõtlemist koorimuusika valdkonna kestmise osas.

Järgmise Tartu laulupeo muusikaline juht Triin Koch on Tartu ülikooli akadeemilise naiskoori, Tartu ülikooli kammerkoori ja Tartu ülikooli akadeemilise naiskoori Tallinna vilistlaskoori peadirigent. Koch on olnud aastaid kaastegev nii üldlaulupidude, noorte laulupidude kui ka Tartu laulupidude kunstilistes meeskondades, seda nii liigijuhi kui liigidirigendina.

Tartu ülikooli akadeemilise naiskoori pikaaegsed aktiivsed lauljad Maarja Ülper ja Triinu Arak on olnud mitmete viimastel aastatel enam kõlapinda tekitanud Tartu koorimuusikaalaste ettevõtmiste algatajateks ning elluviijateks.

Teise koha preemia pälvis Lauri Breede ja Astrid Halliku poolt esitatud ideekavand. Kolmanda koha preemia antakse konkursitööle, mille autoriks oli Lylian Kaiv.

Võidutöö valinud komisjoni kuulusid Eesti Kooriühingu esimees dirigent Raul Talmar, dirigendid ja muusikapedagoogid Küllike Joosing, Margus Kasemaa, Kadri Leppoja, Vilve Maide ja Eve Paap, dirigent Kuno Kerge, Klassikaraadio tegevtoimetaja Marge-Ly Rookäär, ooperisolist ja kultuurikorraldaja Reigo Tamm, helilooja ja muusikaloolane Alo Põldmäe, kauaaegne Tartu ülikooli kammerkoori laulja ja valdkonnas aktiivselt tegev Ken Ird ning rahvatantsuansambel Tarbatu kunstiline juht Jaanus Randma. Võidutööd välja selgitavat arutelu juhtis komisjoni esimees, dirigent ja helilooja Alo Ritsing.

Avalikule konkursile laekus kaheksa kavandit. Tartu linnavalitsus tänab ja tunnustab kõiki konkursil osalejaid.

Tartu 2019. aasta laulupeo muusikalise juhi ülesandeks on luua kunstiline meeskond, et tagada peo kõrgetasemeline läbiviimine ning laulupeo 150. sünnipäeva tähistamine laulupidude sünnilinnas Tartus moel, mis liidab osalejaid ja pealtvaatajaid. Kunstilise toimkonna ühisloominguna valmiva laulupeo repertuaari kava ning peoga seotud ürituste esialgse programmi esitamise tähtaeg Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonnale on järgmise aasta 1. jaanuar.

Tartu laulupidu korraldab Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna allasutus Tiigi seltsimaja koostöös peo muusikalise juhi ja tema loodud kunstilise toimkonnaga. Laulupeo kontseptsioon ja peoga seotud üritused viiakse ellu ühise meeskonnana.

Tartu laulupeo kontsert toimub 22. juunil 2019 Tartu lauluväljakul. Laulupeo kontserdil osalevad kõik kooriliigid, puhkpilliorkestrid ning valikuliselt Tartu linna ja maakonna rahvatantsurühmad.

2019. aasta tähistab 150 aasta möödumist esimesest laulupeost, mis toimus 1869. aastal Tartus. Ka kaks nädalat hiljem toimuva XXVII laulu- ja XX tantsupeo tuli süüdatakse 22. juunil 2019 laulupidude sünnilinnas.