Elamustuur Laste Vabariik jõuab Tartumaale

Esimesena teeb Tartumaal elamustuur peatuse 12. juulil Tartus Anne kanali vastas parklas ja haljasalal. Ala on avatud kell 11-16.

Laste Vabriigi auto sisaldab kolme tegevusala: etendus, mäng ja töötoad. Umbes kuuekümnes paigas, kus Laste Vabariigi auto peatub, mängitakse ühte etendust «Kõige parem kingitus» . Etendus räägib sellest, kuidas Eestis elu käib.

Mänguala sisaldab endast aga linnaku stiilis labürinti, kus lapsed saavad mängida. Töötubade alal on Laste Vabariigi eestvedajad kaasanud kohapealt erinevaid keskuseid ja muuseume. Igas paigas annavad eripära juurde kohalike laste esinemised.

Laste Vabariigi eestvedaja ja idee autor Triin Soone soovitab elamustuuri külastada neil inimestel, kes tahavad perega sisukat, harivat ja vahvat päeva koos veeta. Soonele teeb rõõmu, et näiteks labürindist ala, kus on palju sisu piltides ja tekstides, pakub palju lustimisvõimalust lisaks pere kõige noorematele ka lapsevanematele.

Siiamaani on tuuril kolmandik selja taga. Soone sõnul see on kulgenud üle ootuste hästi. Kokku on Laste Vabariigi passi endale saanud pea 5000 last ja külastusarvud erinevates sihtkohtades jäävad 8000 kanti.

Tartumaal peatub Laste Vabariigi auto alates 12.-15. juulini neljas kohas. Pärast Tartut liigub auto edasi Elvasse, kust edasi Ülenurmele. Viimane peatus Tartumaal on 15. juulil Alatskivil. Rohkem teavet elamustuuri kohta leiab Eesti Vabariik 100 kodulehelt www.ev100.ee.