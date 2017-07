Tartu kaasab linlasi rattaringluse asukohti kaardistama

Soovitud asukohad saab lisada sptesiaalselt loodud veebikaardile ning vastata ka küsitlusele, mis on abiks rattaringluse planeerimiseks ja linlaste vajadustega arvestamiseks.

Linnapea Urmas Klaas märkis, et rattaringlust on Tartus üsna pikalt planeerinud, kuid nüüd on asjade käik muutunud reaalseks, sest olemas on konkreetsed rahastusallikad.

«Kuna me soovime, et linlased vahetaksid oma senised liikumisviisid, eriti autosõidud, rendirataste vastu, siis peab see olema hästi läbimõeldud ja kasutajale mugav. Väga oluline on asukohtade valik ja siin me ootame linlasi kaasa mõtlema,» märkis Klaas.

Nutiseadmetega võib nii asukohtade kaardistamiseks kui ka küsitlusele vastamiseks kasutada mobiiliäppi, mille kaudu saab mugavalt asukohad kaardile kanda. Küsitluses osalemiseks tuleb Google Play’st või App Store’ist alla laadida tasuta mobiilirakendus Survey123 for ArcGIS ning seejärel avada küsitlusvorm.

Asukohtade ettepanekuid ja küsimustiku vastuseid ootab linnavalitsus kuni augusti lõpuni.

Tartu linnal on kavas järgmise kahe aasta jooksul rajada Tartusse rattaringluse süsteem, mis koosneb 600–800 rendirattast ning 60–80 rendipunktist üle linna. Eesmärk on kujundada rattaringlusest ühistranspordisüsteemi osa ja integreerida need teineteist täiendavaks tervikuks.