Fotod: Lõuna-Eesti suurim kardikeskus sai nurgakivi

Viis aastat tagasi avati Tartu külje all Langel motokeskus, mida on hinnatud üheks Baltikumi moodsaimaiks. Kuigi seni on seal kilomeetreid mõõtnud motokrossisõitjad, on keskuse eestvedajad eesotsas Lauri Roosioruga algusest peale pidanud plaani rajada krossiraja kõrvale ka kardirada. Nüüd on asjad nii kaugel, et täna pandi paika Lõuna-Eesti suurima kardikeskuse teenindushoone nurgakivi.