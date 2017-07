Mustlasseelikurattad pöörlesid terve nädala

Saal suudeti seal kiiresti muuta hubaselt mustlastlikuks, kõik esemed, mis olid mõeldud õuekontserdi dekoreerimiseks – pesukausid, piimapütid, samovarid – võeti kaasa. Etendusel kasutati ära lavaesine, trepid, isegi aknalauad.

Pildigaleriigi näitab, et neil inimestel, kes tänavalt seltsimajja ümber kolitud kontserdist loobusid, on mida kahetseda.

Eriti silmapaistvad olid viie Ukraina tantsija numbrid pärit Kiievi mainekast tantsukoolist Dance Hayat.

Ukrainlased Tiigi seltsimajas. / Janno Loide

Maljarka juhendaja Svetlana Zaikova ütles, et nüüd on kontserdist küll juba nädal möödas, aga tantsijate enda sündmus on kogu see aeg muudkui kestnud.

Kiievist kutsutud Dance Hayat´i esinejatega andsid nad koos veel kaks kontserti Pärnu hansapäevadel ning said kutse osaleda Pärnu hansapäevadel ka järgmisel suvel.

Kiievi trupi kunstiline juht Natalja Kuliśenko on läbi viinud ka oma meistriklassitunde Tartus, ning Tallinnas, kus neid võõrustas śõuteater Jagory

«Õppisime selgeks ühe ukraina polka,» märkis Zaikova.

Zaikova lisas, et nende koostöö ukrainlastega on olnud sedavõrd ladus, et ka järgmisel aastal tulevad Dance Hayati esinejad Eestisse ning nemad ise planeerivad vastukülaskäiku Kiievisse.

Tartus tegutsevas Maljarkas on 15 aktiivset liiget, neist kolm mehed.

Galeriisse seatud fotode autor on Janno Loide, kes on ühe Maljarka tantsija abikaasa.