Kes täpselt sõitis posti kõveraks nii, et ka selle otsas asuv lamp maha prantsatas, on alles täpsustamisel. Ühe versiooni kohaselt võis posti otsa sõita lähedalasuvasse ehituskauplusse kaupa toonud veok, edastas Lõuna prefektuur. Õnnetuse asjaolud on aga alles täpsustamisel.