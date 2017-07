Pildid: politsei pidas südalinnas kinni inimestelt pettuse teel annetusi kogunud mehed

Kui patrull kesklinna jõudis, tumedat verd Rumeenia päritolu mehed enam allkirju ei kogunud, mapid allkirjalehtedega olid neil aga kaasas.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk ütles, et meeste sõiduki kontrollimisel ilmnes, et neil pole dokumente, millega sõiduki omanikustaatust kinnitada. Viis meest ja nende sõiduk toimetati politseimajja, et selgitada kõik üksikasjad.

Allkirjade kogujate kohta on politseile teateid tulnud sellel nädalal ka teistest paikadest. Esmaspäeval märgati näiteks Põltsamaal kurttummade heaks annetusi küsivaid tõmmusid noormehi, kes petsid heausksetelt inimestelt raha välja.

Samasuguste võtetega on aeg-ajalt püütud inimestelt raha välja petta igas Eesti otsas. Üldjuhul teevad seda tõmmud naised või mehed.