Aarne Rannamäe isa Ülo jättis Lastefondile helde päranduse

Üks funktsionaalne protseduuritool maksab 1858 eurot ja kliinikumi enda eelarve nende soetamist ei võimaldanud. Seetõttu otsustas Lastefond annetusena saadud 9087 euro eest tasuda kogu kolme tooli maksumuse ehk 5573 eurot. Ülo Rannamäe tegi annetuse fondile spetsiaalselt Tartu ülikooli kliinikumi lastekliiniku toetamiseks.

Üllatuslik annetus

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar rääkis, et üldpediaatria ja neuroloogiaosakonda tellitud toolid on planeeritud patsientidele, kes viibivad haiglas küll üle nelja tunni mõnel uuringul või ravi saamas, kuid ei vaja alati voodikohta. «Need toolid on head seetõttu, et ei võta nii palju ruumi kui voodid ja lastekliinikus on ruumipuudus,» nentis Saar.

Saare sõnul tuli pärandus neile täieliku üllatusena. «Meil polnud kahjuks võimalik isegi selle teo eest tänu avaldada,» ütles ta ning selgitas, et Ülo Rannamäe lähedasi ei õnnestunud neil leida.

Saare sõnul on taoline pärandiannetus Lastefondi jaoks esmakordne.

Korter kogudustele

Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets rääkis, et Ülo Rannamäe annetas oma Vasara tänaval asuvast korterist ühe osa SA Tartu Pauluse kirikule. Tema sõnul oli korter kolmeks jaotatud ja üks osa läks neile, teine Tori kogudusele ja kolmas sugulastele.

Luhametsa sõnul läheb saadud pärandus kirikuhoone korrashoidmiseks. «Ülo oli ise varem rääkinud, et tahab teha kirikule päranduse, aga arvasime, et kogudusele ja polnud ka selles kindlad,» nentis ta. «Püüame raha võimalikult väärikalt kasutada,» lubas Luhamets.

Korter on praeguseks maha müüdud ja sellest saadud tulu osapoolte vahel ära jagatud.

Ülo Rannamäe lahkus 2016. aasta oktoobris, ligi kuus nädalat pärast oma teleajakirjanikust poja Aarne Rannamäe ootamatut surma. Oma eluajal pälvis ta presidendilt kotkaristi V klassi teenetemärgi.