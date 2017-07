Kodukohvikutepäevast on peagi igas Eestimaa paigas saamas traditsioon

Marek Pihlakule, kes korraldab laupäeval Elvas neljandat korda kohvikutepäeva, meenub, kuidas oli esimesel aastal kohanud ühes hoovikohvikus prouasid pliiatsi ja paberiga. Prouad jõid parasjagu kohvi ja sõid kooki, kui järsku võttis üks nendest kotist märkmiku, kus olid kirjas kõik kohvikute aadressid ning maha oli tõmmatud need, kus juba käidud. Edasi peeti plaani, kuhu järgmisena minna.

Pikalt oodatakse

Eelmisel aastal tekkis Pihlaku sõnul inimeste seas teatav hasart, et võimalikult palju kohti läbi käia. «Minu nägemuse järgi see üritus pole nagu saunamaraton, et peab kõikidest kohvikutest läbi käima ja korra maha istuma. See on selline nautimise päev,» lausus ta.

Pihlak kinnitab, et Männilinnas on ammu tunda, et inimesed juba pikalt ootavad seda päeva, mil eramajade hoovides taas kodukohvikud uksed avavad. «Eelmine nädal ütles üks tuttav, et Elva kohvikutepäev on kui klassikokkutulek, kus saavad kokku kõik, kes kunagi Elvas elanud. Vanad sõbrad tulevad tolleks päevaks siia a võid trehvata neid, keda pole ammu näinud,» rääkis Pihlak.

Kodukohvikud pingutavad väga palju. Kuu aega ennem juba käivad ettevalmistus- ja ehitustööd. Ideede kogumine käib veelgi kauem. Männilinnas avavad laupäeval uksed viisteist kodukohvikut, kus saab nii prantsuspäraseid roogi, saiakesi ning koogikesi, grillliha- ja kala, saviahjus küpsetatud pitsasid kui ka taimetoitu.

Kohvikutepäev ei piirdu ainult maitsva toiduga, vaid lisaks korralikule kõhutäiele saab mõnel pool vaadata filmi ja nautida kontserte ning mängida mänge. Aja veetmist leiab terve pere koos neljajalgsete sõpradega.

Suve traditsioon

Kui Elva kohvikutepäeva väisas mullu ühe tuhande inimese, siis Hiiumaa neljapäevasele kodukohvikute festivalile on augusti alguses oodata 6000-7000 inimest. Praamikohad on selleks ajaks ammu välja müüdud ning käima pannakse lisapraamid ja -lennud.

Kui traditsiooni algusaastatel oli kohvikutepäev ainult Kärdlas, laienes see ajaga sealt edasi Kassarile ja mujale Hiiumaale. «See on nii menukas ja külastajaid on nii palju, et üritus on nii suureks läinud. Inimesed on muutunud julgemaks: kui naaber teeb, tahan mina ka teha,» rääkis Hiiumaa kodukohvikutepäeva kommunikatsioonijuht Eveliis Kund-Zujev.

See, et kodukohvikute tegemise mõte on jõudnud nii paljudesse erinevatesse paikadesse, näitab Kund-Zujevi sõnul seda, et kohviku tegemine on menukas ja inimesed soovivad end proovile panna. «See on vahva, et ühest mõttest on üle Eesti saanud selline suvetraditsioon,» arvas ta.

Teiste Eestimaa paikade hulgas võttis eelmise aasta augustis kodukohvikutepäeva ette Jõgeva. Maakonnas alustasid varem kohvikutega näiteks Põltsamaa ja Kääpa. Soov tuli Jõgeval aga elanike poolt, kes pöörasid tähelepanu, et igal pool tehakse kohvikuid ja leidsid, et miks ei võiks Jõgeval samuti midagi sarnast olla. Kui esimesel aastal avas uksed kuus kohvikut, siis tänavu on see kaks korda kasvanud.

Liidab inimesi

Jõgeva haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste usub, et kodukohvikud liidavad linnarahvast ning see on nagu kogukonnapäev.

Kajaste arvas sarnaselt Hiiumaa kodukohvikutepäeva korraldajaga, et ettevõtmine on nii menukaks osutunud, sest inimesed soovivad end proovile panna. Kuna Jõgeval pole palju kohvikuid, kus sõbrannaga juttu ajamas ja kohvi joomas käia, leiab Kajaste, et kohvikutepäevaga on kohalikel võimalus Jõgeval korra aastas kohvikust kohvikusse käia.

Kuigi Elva kohvikutepäeva väisavad külalised üle Eesti, usub ka Marek Pihlak, et ettevõtmine liidab kohalikke inimesi. Tema sõnul on muljetavaldav veel see, kui palju kohvikupidajad pingutavad. Pihlak on iga aasta kõik kohvikud läbi käinud ja kinnitas, et Elva inimesed annavad endast 120 protsenti.