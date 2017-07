Luunja kandi matimehed hoiavad Sääsekõrva karjapoisi mälestust jätkuvalt au sees

Kui palju maadlejaid aastate jooksul klubist läbi on käinud, ei osanud ei Rein Riitsaar ega pikalt klubi juhtimise juures olnud Heino Saar isegi mitte oletada. Poiste arvu mõttes on olnud nii halvamaid kui paremaid aegu, kuid Riitsaare kinnitusel on praegu käsil kahtlemata head ajad. Tema käe all rassib maadlussaalis ligi 40 poissi, neist 17 on laseaialapsed.

Võistlusgrupi suuruseks on kümme poissi, kõige noorem neist on muuseas nelja-aastane. Riitsaar lisas tähendusrikkalt, et kümnest võistluspoisist koguni seitse on pärit Kavastust, nende seas ka mullu Tartumaa parimaks maadlejaks valitud 16-aastane Markos Tadolder, kes on jõudnud erinevatel võistlustel korduvalt pjedestaalile ning kes kuulub ka Eesti maadluse noortekoondisesse.

Väärikas järjepidevus

Rein Riitsaar märkis, et paljude poiste isadki on omal ajal tema juures treeningutel käinud ning ta kergitas kaabut valla suunas, kes on leidnud võimaluse lapsi bussiga Luunjasse treeningutele tuua ning kes toetab klubi tegemisi ka muul moel. «Meie idee on ikka olnud, et kui on juba kümme poissi, kes on maadlusest huvitatud, tuleb asjale pihta anda, et hoida nad ala juures ja arvutist eemal,» ütles Heino Saar.

Rein Riitsaar tõi veel välja, et klubi eesmärgiks pole toota tippmaadlejaid, vaid oluline on pakkuda lastele liikumist ja sportlikku tegevust. Samas tõdes ta, et hoolealuste edu on teeb tal loomulikult hinge seest soojaks. «Kui ikka Eesti meistrivõistluste finaalis maadleb poiss, kes on pärit jõe äärest Kavastust, kohast, mida paljud ei teagi…» poetas treener.

Miks aga peaks veel ka tänasel päeval mälestama ja au sees hoidma aastakümnete eest maadlusmatil vastaseid tuuseldanud meest? Rein Riitsaare ja Heino Saare sõnul on Jaan Jaago näol tegemist ikkagi legendiga, ning teisi sellise kaliibriga mehi sealtkandist sirgunud ei ole.

«Traditsioone tuleb hoida ja jätkata ning muidugi on tegemist suurepärase eeskujuga meie noortele trennipoistele, kes näevad, et oli üks selline mees, kes jõudis siit suurde maailma ja tegi väga suuri tegusid,» lausus Heino Saar.

Mees, kes esindas alati Eestit

Jaan Jaago saavutustega ning mälestusvõistluste ajalooga saavad huvilised tutvuda Luunja raamatukogu teisel korrusel, kus kahe aasta eest avati maadluslegendile pühendatud mälestustuba. Asja initsiaatoriks oli Luunja toonane kultuurijuht Toomas Aru, kuid nõu ja jõuga on abiks olnud Harjumaal elav Jaan Jaago pojapoeg, kel nimeks samuti Jaan Jaago. Ta kuulub ka Jaani maadlusklubi juhatusse ning vanaisa mälestuse säilitamine on tema südameasjaks.

Jaan Jaago vanaisa isiklikult ei mäleta, sest polnud veel kuud aegagi vana, kui maadluslegend Berliinis suri. Ta on kogunud aga rohkelt vanaisa kaasaegsete mälestusi, millest on jäänud kõlama, et Jaan Jaago oli aus, töökas ja sihikindel mees, kes hoidis ka võõrsil elades kodumaad sügaval südames.