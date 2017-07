Luunja lillaks võõbatud hobust on raske puhastada

Luunja vallavanem Aare Anderson tõdes, et ilmselt ei teadnud suur osa eestlastest enne hobuseskulptuuri lillaks võõpamist selle olemasolust üldse. Nüüd aga, mil ainus üksnes hobuse auks loodud monument on omapärast värvi, leiavad väga paljud inimesed tee Luunjasse. Hobusest tehakse pilti ja patsutatakse tema jalgu.

«Plaanime ta ikka ära puhastada,» kinnitas Anderson. Tema sõnutsi on üks firma, kes on varem Tartu linnas määritud pronkspindu puhastanud, käinud hobuse juures katsetamas erinevaid vahendeid, kuid need ei toimi. Värvija on oma tööd teinud korralikult. Probleem on selles, et hobuseskulptuur pole mitte sileda pinnaga, vaid väga krobeline. «Üks idee firmal siiski veel on ja kui see toimib, siis tellime selle töö,» märkis vallavanem. Tema sõnutsi ei taheta kuju ka liiva- või soodapritsiga puhastama asuda, sest siis jääks järgi haljas läikiv pronks. Materjali keemiliste vahenditega kiiresti oksüdeerima pannes ei pruugi tulla aga loodetud tulemust.

Monument võõbati lillaks ööl vastu 20. juunit.