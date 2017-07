Jõgevamaal mehe hukkumisega lõppenud avarii põhjus on jätkuvalt teadmata

Laiuse poolt sündmuskohale lähenedes on juba kaugemalt vasakule pööravas lauges kurvis näha tamme, millel on koor maas. Tüvele on kellegi käsi maalinud musta risti. Hukkumispaigale on mehe lähedased toonud küünlaid, mis praeguseks on ammu kustunud. Kohapeal arutavad inimesed, et auto kiirus pidi olema enne puuga põrkumist korralik, sest muidu poleks masinat sel kitsal teel nii sodiks sõit saanud. Või mine tea, ehk oli puusse põrutamine lausa mehe enda valik. Jõgeva jaoskonna juhtivuurija Tarvo Aas kinnitas, et ametlikku lõpunooti selles, miks autojuht Kuremaal vastu puud sõitis ja suri, veel anda ei saa.

«Ootame jätkuvalt ekspertiisi vastust, kas mees oli kaine, kas tal võis esineda terviserike või esines mõni muu põhjus, miks juht suurel kiirusel pidurdamata vastu puud kihutas.» Aasa sõnutsi oli muidu tegu kogenud ja igati korraliku autojuhiga ning seda, et ta oleks tavaolukorras 50 km/h piirangualas turvavööd kinnitamata eluohtlikult kihutanud, pidas ta ebatõenäoliseks.

Häirekeskus sai Alavere külas Laiuse-Kuremaa teel juhtunud raskest liiklusõnnetusest teate 22. juuni varahommikul kella 5.10 ajal. Sündmuskohal töötanud politseinikud selgitasid välja, et mehe turvavöö oli kinnitatud selja tagant.