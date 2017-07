Tööd saab kass: tasu 30 eurot tunnis, keelteoskus pole oluline

Nimelt otsib üks ettevõte Tallinnasse ja Tartusse kassmodelle, kelle ülesandeks on fotode ja videote jaoks poseerimine. Tasu on kuningliku looma vääriline - kuni 30 eurot tunnis, mis tähendab seda, et täistööaja ehk 40-tunnise töönädala puhul (kuigi päris nii pikalt loomake ilmselt tööd ei peaks rügama) tooks nurrumasin kuus sisse ei rohkem ega vähem kui 4800 eurot!

Päris igat kõutsi või kiisut modelliks siiski ei oodata. Nimelt peab loom vastama ka teatud parameetritele: ta ei tohi olla noorem kui 1-aastane, ta peab olema 30-60 cm pikk, vööümbermõõduga 20-45 cm ja kuni 40 cm pikkuse sabaga.

Kass peab olema puhas, ta peab olema valmis meeskonnatööks ning taluma hästi pinget ja kriitikat. Kasuks tuleb eelnev töökogemus, samas keelteoskus pole oluline.

Kes tahab oma nurruva sõbrakese modellina teenima panna, võib asja kohta lähemalt uurida SIIT.

PS Koertel palutakse mitte kandideerida.