Tartu hansapäevad panevad seekord rõhku laadamelule

Projektijuht Evelin Rannast märkis, et huvitav käsitöö ja maitsvad kodumaised toidud on esimesed asjad, mis inimestele hansapäevadega seostuvad. Ent selleks, et laadamelu üleval hoida, kutsutakse sarnaselt eelmistele aastatele ka tänavu kauplejate keskele esinema erinevaid artiste, rahvamuusikuid ja tantsijaid.

Et tänavune suvi on silma paistnud heitliku ilmaga, märkis Rannast muu hulgas, et tuulekahjude vältimiseks pööratakse hansapäevadel ekstra tähelepanu sellele, et kõik telgid ja batuudid saaks kinnitatud vastavalt tehastest ette antud nõuetele. «Loodetavasti ilma tõttu mingeid probleeme ei teki. Küll aga peab külastajatele soovitama korraga selga panna nii bikiinid kui jope – nii nagu meil tänavu juba kombeks on saanud.»

Sarnaselt varasematele kordadele koosneb hansapäevade ala ka tänavu kolmest linnakust, kus pakutakse vastavalt sihtrühmale erinevaid tegevusi. Nii näiteks on Lastelinnas rõhk töötubadel, aga sealt võib esmakordselt leida ka batuudi. «Ja suur loss pidi tulema,» reetis pealik Liina Järvpõld. Sel aastal külastavad Lastelinna esmakordselt ka teraapiakoerad, kellega on lastel lõbus mängida.

Teaduslinna pealik Paula Põder soovitab kõigil, kes on vähegi huvitatud arheoloogiast minna Toomkirikusse vaatama näitust, kus uuritakse DNAd. Lastele pakub Teaduslinnas tegevust uuendatud Hull Teadlane. Samas on Põdra sõnul Teaduslinna oodatud ikkagi kõik huvilised east, soost ja elukutsest sõltumata. «Avastamist peaks olema tervele perele,» rõhutas ta.

«Raualinn on suhteliselt traditsiooniline,» ütles Raualinna pealik Liiu Matikainen. Küll aga saab traditsioonist väljaspool sel aastal esmakordselt Tasku aatriumis näha näitust «Keskaegne Tartu», mis pakub kindlasti rõõmu ajaloohuvilistele. Samuti saab tutvust teha maketiga, kus on kujutatud Tartut enne Teist maailmasõda. Matikaineni sõnul on uudistamist kindlasti päästetehnika väljapaneku juures.

Traditsiooniliselt selgitatakse Tartu hansapäevadel välja tugevaimad rammumehed nii laste kui täiskasvanute seas.

Hansapäevade kava on leitav veebilehelt www.hansapaevad.ee.