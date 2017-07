Pildid: Annelinnas uitab üksik säutsuv kajakapoeg, kelle pärast elanikud muret tunnevad

Kortermaja elanik on pöördunud mure pärast väidetavalt ka politseisse, kellelt pole abi saanud.

Eesti ornitoloogiaühingu liige ja lindude spetsialist Andrus Kuus ütles, et ega inimestel selles olukorras midagi teha ei ole ning soovitab majaelanikel kajakapoega mitte kiskuda ning ta rahule jätta. «Mida vähem vahele segada, seda parem,» soovitas ta.

See, et teised linnud veel lennuvõimetut kajakapoega häirivad, on Kuusi sõnul linnu- ja loomariigis tavaline, kuna seal toimub pidevalt omavaheline jagelemine.

Kuus ütles, et kajakapoja häälitsemine ei pruugi olla seotud sellega, et ta end halvasti tunneb. Võimalik, et lind suhtleb nii oma vanematega.

Kajakapojad hakkavad lendama viie-kuue nädalaselt. See oleneb muidugi liigist. Kirju noorlinnu sulestiku muutumine valgeks võib aga näiteks hõbekajakatel aega võtta mitu aastat.