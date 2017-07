Klaaspärlimäng toob Tartusse nüüdis- ja klassikalise muusika tipud

Festivali kunstiline juht Peeter Vähi tõi seekord kavas olevast kontsertidest esimesena välja «Hiroshima-Nagasaki», mis on kokku pandud meenutamaks 70 aastat tagasi Jaapanis aset leidnud aatomiõudust. «See kontsert on mitmes mõttes väga eriline, sest selle sümfooniliste teoste tsükli on komponeerinud kuus heliloojat. Eestis pole sellist asja kunagi koos teinud sedavõrd palju heliloojaid,» rääkis ta.

Vähi sõnul on «Hiroshima-Nagasaki» kõikide osade puhul tegemist esiettekannetega ja kuna need on loodud eri autorite poolt, siis mõjuvad need teineteise kõrval ka üpris omanäolisena. «Hiroshima ja Nagasaki teemast on raske rääkida, sest see on üks suurim tragöödia maailma ajaloos. Kogu see programm on loodud selle emotsiooni peale,» nentis Vähi.

Doris Kareva on selleks puhuks kirjutanud hulga haikusid, mis omakorda on inspireerinud kuut Eesti heliloojat looma sümfoonilist kompositsiooni elust, armastusest ja loomisest, samuti sõjast, surmast ja hävingust. «Põnevusega ootan, mis sellest välja tuleb. Kontserdil ühinevad muusika, inimhäälitsused, videopilt ja luule,» selgitas Vähi.

Seekordse Klaaspärlimängu esinejatest tõstis Vähi lisaks esile ansambli Mandel, mida saab kuulda reedel õhtul. Korraldaja sõnul on kollektiiv saanud nime väga erilise persooni, Robert Mandeli järgi. «See on ebatavaline koosseis, sest seal on koos sellised keskaja muusikainstrumendid nagu organistrum, tromba marina, fiidel ja klavitšembalo. Samas kasutatakse ka analoogsüntesaatorit.

Samuti soovitab Vähi Jaapani löökpilli-supervirtuoosi Kato Kuniko kontserti. Kuna võib arvata, et Tartus müüakse see nii või teisti välja, on korraldatud lisakontsert Tallinnas. «Kato Kuniko on üks väheseid artiste, kes on festivalile kutsutud teist korda. Teeme seda vaid siis, kui kontsert on väga menukaks osutunud,» rääkis Vähi.

Kato Kuniko on tänavu festivalil Johan Sebastian Bachi ja Arvo Pärdi kavaga.

Kato Kuniko muudab muu hulgas eriliseks tõsiasi, et Arvo Pärt on heliloojana talle andnud oma spetsiaalse õnnistuse - Pärt lubab tal oma teoseid ümber seada. «Muide Arvo Pärt on lubanud sellele kontserdile ka ise kohale tulla,» märkis Vähi.