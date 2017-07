Politsei saatis juhtimisõiguseta roolijoodiku kaheks nädalaks vangi

Sündmused said alguse pühapäeval, kui patrull märkas Elvas Kirde tänaval Chryslerit, mida otsustati kontrollida. Autoroolis olnud 58-aastasel mehel tuvastati enam kui promilline joove. Samuti selgus dokumentide kontrollimisel, et mehel puudub juhtimisõigus ning on seepärast varemgi korduvalt juhtimiselt kõrvaldatud ja karistust kandnud.

Politsei pidas mehe väärteokorras kinni ja viis ta arestimajja kohut ootama. Täna toimunud istungil taotles politsei mehele karistuseks kaks nädalat aresti, mille kohus rahuldas. Mees ise väitis, et oli poolteist tundi enne sõitu minekut ära joonud umbes kolm õlut, kuid sellisel juhul ei saanuks alkoholi sisaldus hingeõhus nõnda suur olla.

Politseid kohtus esindanud Lõuna prefektuuri vanemkomissar Vallo Tõnuvere ütles, et taotles mehele aresti, kuna varasemate liiklusrikkumiste eest määratud rahatrahve mees pole tasunud ning nähtavalt pole need ka oodatud mõju avaldanud.