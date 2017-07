Puuetega inimeste koda: meie tänavatel annetusi ei kogu

Viimastel päevadel on tulnud ka Tartu Postimehe toimetusele vihjeid, et kaubanduskeskuste parklates küsivad noored inimesed heategevuseks raha. Nende teguviis tundub aga kahtlane. Eesti Puuetega Inimeste Kojaga eile ühendust võtnud tartlane märkis, et kella 16.30 paiku õhtul liikusid kaks tõmmunahalist noormeest Tartus Anne tänava piirkonnas ja kogusid inimestelt organisatsiooni nimel annetusi. Paberile paluti kirja panna oma allkiri ja postiindeks ning annetatud summa.

Lehelt oli näha et inimesed on annetusi teinud 10 kuni 20 euroni. Tekkis kahtlus et asi pole õige, edastas tartlane. Proovides täpsemalt uurida, kes nad on ja mis kampaania on parasjagu käimas, annetustekogujad ainult mõmisesid vastuseks ja tõttasid kiiresti Eedeni keskuse suunas.

Koda palub oma pöördumises sel moel raha mitte annetada ning teavitada juhtumitest ka politseid.