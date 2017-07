Politsei hoiatab annetusi välja petvate tõmmude noormeeste eest

Politseile teatati 3. juulil, et Põltsamaa Selveri juures tegutsesid kaks tumedanahalist noormeest, kes väidetavalt korjasid annetusi kurttummade toetuseks. Sarnase skeemi alusel on püütud aeg-ajalt inimestelt raha välja petta igas Eesti otsas. Üldjuhul on tegu tõmmude naiste või meestega, kes kõnelevad vene keeles ning väidavad, et koguvad annetusi kurtide ühingu toetuseks.

Võib juhtuda, et annetuste kogujad suhtlevad ka lihtsalt verbaalselt viidates registreerimislehele, jättes endast mulje kui kurttummast.

Jõgeva jaoskonna juht Ivar Dubolazov rõhutas, et enne annetuse tegemist tuleks veenduda, milleks ja kellele raha kogutakse. Kui on kahtlus, et asi pole päris õige, tuleks sellest politseile kohe teada anda.