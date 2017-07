Antoniuse õues annab kontserdi mitmerahvuseline noortebänd

Go Away Bird.

Antoniuse õue (Lutsu 3 ja 5) muusikasuve sarjas esineb 6. juulil kell 20 rokk-punk-popp-indie bänd Go Away Bird. See ansambel sündis Tartus, kuid selle üks muusik on pärit Moskvast, teine Portlandist ja kaks eestlasest bändiliiget elab Tallinnas. Suurematel kontsertidel tuleb nendega lavale teisi andekaid noori.