Nõukogu veeretas näitusemaja saatuse taas ministri kaela

Erandiks eelmisele korrale, mil minister pidi näitusemaja otsuse langetama, andis RKASi nõukogu kaasa paar sooja soovitust. Nimelt käis nõukogu välja kaks varianti: kas maja müügi osas algatada uus enampakkumine või arvata kinnistu RKASi aktsiakapitalist välja ning tagastada riigile.

Vormistamine võtab aega

«Aktsiakapitalist välja arvamine tähendab see sisuliselt seda, et riik annab hoone linna käsutusse,» täpsustas RKASi avalike suhete juht Madis Idnurm. Hoone linnale andmisel on muidugi ka teatud tingimused, mida linn täitma peab.

«Kõige hullem variant on see, et otsust ei langetata,» märkis Urmas Klaas eelmisel reedel.

Seda, millise otsuse ning millal riigihalduse minister Aab aadressil J. Kuperjanovi 9 seisva maja kohta teeb, pole hetkel teada. Et nõukogu otsus selgus alles eile õhtuks, läheb selle vormistamiseks ning üle andmiseks vähemalt paar päeva. «Usun, et kõige varem saab see sündima uuel nädalal,» lisas Idnurm.

Hirm sai tõeks

Sisuliselt juhtus nõukogu koosolekul see, mida Tartu linnapea Urmas Klaas oli kartnud. «Kõige hullem variant on see, et otsust ei langetata,» märkis Klaas eelmisel reedel. Olgugi, et RKASi nõukogu üks ettepanek on maja siiski linna käsutusse anda, ei anna pikale veninud ja segane sündmuste käik hoonest huvitatutele erilist lootust.

Samas säilib ka korporatsioonil Sakala võimalus maja enda valdusesse saada. Seda muidugi juhul, kui riigihalduse minister Jaak Aab otsustab algatada uue enampakkumise.

Siiski oleks korporatsioon Sakala jaoks ideaalne variant, kui taastataks aasta algul kehtestatud enampakkumise olukord, mil Sakala tegi kõrgeima pakkumise. Uuel enampakkumisel võivad osaleda kõik, kel huvi nimetatud hoone soetada ning selle tarvis ka piisavalt raha.