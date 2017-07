Ülo Soosteri autoportree ripub vana kunsti näitusel

Valdur Ohakalt, kes Ülo Soosteriga väga tihedalt suhtles, on näha aga üks ta loomingu kõrgajal sündinud maastikke ehk 1970. aastal valminud «Kütiorg».

Näitusesein, keskel Valdur Ohaka "Kütiorg". / Aime Jõgi

Ka on sel näitusel Erich Pehapi «Suudlus», mille ta lõi 1942. aastal, ajal, mil elas vabakutselise kunstnikuna oma sünnilinnas Viljandis. Erich Pehapilt on väljapanekul aga teinegi töö, ja see on pärit 1955. aastast, mil ta viibis juba Kanadas ning oma pildil kujutabki ta üht sealset maastikku koos majadega.

Erich Pehapi "Kanada". / Aime Jõgi

Järjekordne vana kunsti väljapanek Gildi tänava galeriis on sündinud kunstikaupmees Jaak Metsalu ja galerist Roosi Pedassaare koostööna.

Kahekesi korraldavad nad igal aastal vähemalt kolm vana kunsti näitust. Praeguse kohta ütles Pedassaar, et seekord on tugevad nii autorid kui nende tööd ning pilte tasub vaatama tulla ka lihtsalt kunstihuvilisel inimesel, mitte ainult sellel, kes oma kodu mõne vana maaliga vääristada või kollektsiooni täiendada soovivad. Ning loetles autoreid: Johannes Uiga, Valli Lember-Bogatkina, Johannes Riismann, Enn Volmer, Ülo Teder, Ida Anton, Enn Volmere, Linda Kits-Mägi, Raivo Korstnik, Kalju Nagel ja teised.