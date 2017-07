Tartu- ja Jõgevamaal saavad täiskasvanud hambaravi hüvitist paarikümnes asutuses

Selleks, et teada saada, millistel hambaraviga tegelevatel asutustel erinevates maakondades on leping olemas, tuleb minna haigekassa koduleheküljele hambaravi kaardirakendusele, millelt saab vaadata, kus hüvitise saamine kehtib. Kui hambaravi soovib täiskasvanu, tuleks selleks valikusse panna «täiskasvanute hambaravi». Teisipäeva seisuga on Tartumaal selliseid asutusi üksteist, Jõgevamaal kümme.

Teiste hulgas saab täiskasvanu 1. juulist Tartus hüvitist sellistes hambaraviga tegelevates asutustes nagu K&M Medicine OÜ Kalda teel, Stomer hambaravis Vanemuise tänaval ja hambakliinikus City, mis on Ülikooli tänaval.

Kuu alguses on Stomer OÜ sekretäri Piret Pärna sõnul kindlasti vara hinnata, kas hüvitis toob neile varasemast pikemad järjekorrad. Pärn aga kinnitas, et neid patsiente on küll, kes konkreetselt küsivad hüvitise kohta ja panevad end selle pärast järjekorda. Pärn lisas, et juurde on neil tulnud samuti neid inimesi, kes külastavad Stomer hambaravi esmakordselt.

City hambakliiniku juhataja ja osanik Lauri Soopalu ütles, et inimesed helistavad ja küsivad, kas hüvitist saab või mitte. Hambakliinikus on praegu järjekord järgmise nädala lõpuni. See on suvekuudel tavapärane ja Soopalu arvas, et hüvitise saamine pole kliinikut veel mõjutanud.

Haigekassa tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht Liis Hinsberg ütles, et Tartu piirkonnas on tublisti neid asutusi, kes juba hüvitist pakuvad. Kuna haigekassa jaoks on uute lepingute sõlmimine jooksev tegevus, lisandub uusi hüvitist pakkuvaid asutusi igapäevaselt.

Osa hambaravi asutusi liitub alles peale suve, sest praegu on puhkuste aeg, mis tähendab, et arste on korraga vähem tööl. «Osa tahavad ka näha kõrvalt, kuidas see käivitub ja tulevad sügisest kaasa,» lisas Hinsberg.

Arsti külastamisel saab 30-eurost hüvitist kasutada kuni poole raviarve eest tasumiseks ning ülejäänud osa arvest tasub patsient. Näiteks, kui arve on 50 eurot, tasub pool sellest haigekassa ning pool arvest ehk 25 eurot patsient. Ülejäänud osa hüvitisest jääb inimesele kasutamiseks järgmisel visiidil kuni sama aasta lõpuni.