Rõivakonteinerid teevad Tartus koide elu kibedaks

Praeguse kava järgi paigaldatakse tekstiilikonteinerid Jaama ja Turu tänaval asuvatesse jäätmejaamadesse. «Iga nuka peale neid ei tule nagu avalikke pakendi- ja klaasikonteinereid, sest rõivajäätmeid ei ole nii palju,» ütles Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak. «Kui konteinerid kätte saame, siis selgub, kas need kõik lähevad ainult jäätmejaamadesse või paneme mõne ka linna peale.»

Korraliku kraami koht

Tekstiilikonteinerite soetamiseks kulub 5683 eurot. Sellest 5113 eurot on Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu saadud toetus, ülejäänu panustab Tartu linn. «Kohe tekstiilikonteinereid veel ei tule,» märkis Rein Haak. «Need on pisut teistmoodi kui teised avalikes kogumiskohtades olevad konteinerid, sellepärast on nende tarneaeg pikk, tuleb veidi kannatada.»

Avalikud tekstiilikonteinerid on mõeldud puhastele ja korralikele rõivastele. «Neisse konteineritesse toodav kraam peaks minema taaskasutusse, sellepärast pole läbikantud kaup sinna oodatud,» selgitas Rein Haak.

Ta lisas, et viledaks ja auklikuks kantud rõivastest tuleb omanikul oma kulul vabaneda, näiteks Turu tänava jäätmejaam võtab sellist kraami tasu eest vastu. «Kui rõivad on prügimäe kaup, siis pole õige seda linna kulul avalikesse konteineritesse koguda,» märkis Rein Haak.

Praegu võtavad tartlastelt kasutuna seisma jäänud rõivaid annetustena vastu Riia mäel tegutsev uuskasutuskeskuse pood, Sõbralt Sõbrale kauplused ja H&Mi poed.

Kõigest saab midagi

Uuskasutuskeskuse ja Sõbralt Sõbrale poed võtavad vastu puhtaid ja terveid, teiseks ringiks sobivaid rõivaid. H&Mi poodidesse võib viia ka nirumat, nii katkisi kui ka lootusetult moest läinud riideesemeid, seisab neis poodides jagatavas taaskasutamise ja ümbertöötlemise väikses trükises.

Samas on kirjas, et toodud kraam saadetakse lähimasse töötluskeskusse, kus käsitsi sortides jagatakse kõik eri kategooriatesse.

Kandmiseks passivad rõivad lähevad teisele ringile. Kandmiseks sobimatutest esemetest valmistatakse uusi tooteid, näiteks puhastuslappe.

Taaskasutuseks kõlbmatud rõivatükid töödeldakse tekstiilikiuks või tehakse neist uusi tooteid, näiteks autotööstuses vajalikke summutus- ja soojustusmaterjale. Päris vilets kraam läheb energia tootmiseks.

H&M annetab igalt kogutud rõivakilogrammilt 2 eurosenti kohalikele heategevusorganisatsioonidele.

Kapikoristaja saab poest üleantud tekstiilesemete koti eest 10-protsendise allahindluskupongi ühe uue eseme ostuks.