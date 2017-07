ERM teeb nimepäevalistele kingituse

ERMi direktor Tõnis Lukas ütles, et see on nende sõbralik kutse ja kingitus Eesti rahvale selle eest, et muuseum on esimestel lahtiolekukuudel pälvinud inimeste armastuse. «Inimesed on teinud meile suure kingituse ja meid massiliselt üles leidnud, meie teeme sellega nüüd vastukingituse,» märkis Lukas.

Ta täpsustas, et silmas peetakse Eesti kalendrites kirjas olevaid nimepäevalisi. «Igasugused tuletised ja vigurnimed, mis on kalendris olevate nimekujudega kaudselt seotud, võivad meid küll natuke segadusse ajada, aga usun, et nii palju neid keerukaid nimesid meil ei ole,» muigas Lukas.

Ta lisas, et liiga bürokraatlikuks selle asjaga siiski ei minda, seda enam, et ega nii-öelda ametlikku nimepäevade loendit pole ju kusagil sätestatud. «Kehtiva nimepäevade loendi leiab iga päev näiteks Postimehe sabast,» ütles Lukas.

Seega võivad nimepäevalised ERMi külastades arvestada, et kogu maja sooduspilet maksab 10 eurot. Kui on soov väisata üksikuid väljapanekuid, siis näituse «Kohtumised» sooduspilet on 7 eurot, näitusele «Uurali kaja» pääseb 4 euroga ning samavõrra tuleb kukrut kergendada hiljuti avatud rahvarõivanäituse külastamisel. Galerii sooduspilet on aga 2 eurot.

Lisaks nimepäevalistele on õigus sooduspiletile ka 9–18-aastasel lastel, õpilastel, kuni 26-aastastel üliõpilastel, pensionäridel ja õpetajatel.