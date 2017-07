Pildid: päästjatel tuli eile Hiinalinna aiamajakesi kustutama minna kahel korral

Märtsi algusest on päästjatel tulnud enam kui kümnel korra sõita Hiinalinna põlevaid aiamajakesi kustutama, mõningal juhul on korraga maha põlenud kümme ametliku omanikuta majakest. Viimasel ajal on põlengutes väiksem paus olnud, kuid see-eest tuli päästjatel eile nii varahommikul kui ka õhtul poole kümne ajal taas Hiinalinna aiamajakesi kustutama minna.