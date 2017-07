Ootamatus orienteerumise MMil: korteriühistu keeldus viimasel hetkel koostööst, läbi rääkima paluti Urmas Klaas

Tartu võõrustab sellel suvel orienteerumise maailmameistrivõistluseid, mis toimuvad nii eelneval kui ka sellel nädalal Lõuna-Eestis. Sportlasi osaleb pea poolesajast erinevast riigist. Reedel leidis aset MMi sprindi kvalifikatsioon, mille rada tuli aga ootamatult muuta, sest neljapäeval korteriühistuid ja maaomanikke läbi helistades selgus, et üks Tartu kesklinna korteriühistu oli meelt muutnud ja polnud enam nõus, et nende aiast võistlejad läbi lähevad.

Läbirääkimised

Orienteerumise MMi peakorraldaja Markus Puusepp kinnitas, et selline vahejuhtum tõepoolest aset leidis. Tema sõnul oli eelnevalt kokkulepe ühistuga olemas, millest viimane neljapäeva õhtul taganes.

«Põhjusest ma ei saanud aru. Meiega ei soovitud rohkem rääkida,» kinnitas Puusepp. Ta lisas, et informatsioon korraldajatele laekus neljapäeva õhtul kell 20. Kuna kvalifikatsioon toimus reedel, tuli rada ümber teha ja uued kaardid lasta trükkida.

Võistluse korraldajad arvestasid, et plaani A asemel tuleb käiku lasta plaan B, kuid sellest hoolimata prooviti korteriühistu Pepleri 2 esindajatega läbi rääkida, et neid ümber veenda.

Läbirääkimisteks pöördus Eesti orienteerumisliit samuti Tartu linnapea Urmas Klaasi poole. «Orienteerumisliidust Sixten Sild pöördus minu poole, kas tuleksin appi korteriühistu juhatusega läbi rääkima, sest nad olid lähtunud sellest, et ühistu oma juhatuse näol oli andnud nõusoleku, et kontrollpunkt pannakse nende aeda,» rääkis Klaas.

Klaasi sõnul käisid nad reede hommikul Sixten Sillaga maja juures, aga ei saanud mitte kedagi kätte. «Ilmselt neid inimesi polnud kodus. Üritasime juhatuse esimehele helistada, aga ei saanud kätte. Seega ma ei saanud kahjuks MMi korraldajaid selles küsimuses aidata,» ütles Klaas.

Mainele hea pole

Linnapea tõdes, et selliseid olukordi pole varem ette tulnud ning kõik suuremad võistlused ja üritused on kulgenud nii, et temalt pole varem abi küsitud.

Klaas arvas, et Eesti orienteerumisliidu inimesed kutsusid teda pigem appi kui endist alaliidu presidenti ja tartlast, mitte kui linnapead. «Ma ei käinud seal linnapeana, pigem käisin seal tartlasena ja oma endiste kolleegide palvel,» kinnitas Klaas. Linnapea lisas, et läks appi samuti seetõttu, et sellised juhtumid, kus korra on nõusolek antud ja siis taganetud, linna mainele hästi ega külalislahkelt ei mõju.

Pepleri 2 majas tegutseb MTÜ Maarja korteriühistu ja seal on 17 korterit. Korteriühistu esinaine Sirje Tamm ütles, et temal isiklikult oli nõus, et orienteerujad aiast läbi tulevad. Otsus võistluse korraldajatele ära öelda sündis aga 13. juuni ühistu üldkoosolekul, kus Tamme kinnitusel olid kõik vastu.

Tamm selgitas, et koosolekul rääkisid majaelanikud, et on oma maalapi hooldamisega palju vaeva näinud. Pealegi on aed, mis orienteerujate jaoks oleks avada tulnud, väga viletsas seisus ja selle võti on kadunud. «Kõik inimesed olid sellele vastu ja pidin korraldajaid teavitama,» ütles ta.

Igal korteriühistul on õigus oma territooriumil toimetada ja sinna inimesi lubada ja mitte lubada, kuid korraldajate jaoks oli kummaline, et nõusolek anti ja viimasel hetkel otsust muudeti.

Markus Puusepp ütles, et ära ütlemine tähendas nende jaoks seda, et Põlvas tuli reede hommikul võistlejatele uued kaardid trükkida, sest rajal tuli kaks kontrollpunkti ära muuta.

Võistlejate jaoks see midagi ei muutnud, nad ei kurtnud ka ümber tehtud raja ega uute kaartide pärast. «Jõudsime operatiivselt reageerida. Lõppkokkuvõttes on selline asi tegelikult naljakas,» lausus Puusepp, kelle sõnul sarnaseid olukordi võistluse korraldamisel tuleb ikka ette.