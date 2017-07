Politsei otsib kaks nädalat tagasi kadunuks jäänud naist, kes võib hädas olla

Kui korteriühistu esindajad asusid pärast kadumist naist otsima, oli tema korteriuks lukust lahti ja naist kodus ei olnud. Politseile teadaolevalt on Ridal tervisega probleeme, mistõttu võis ta kodust lahkudes hätta sattuda. Naise lähedasi ja tuttavaid siinkandis teada pole, sest proua elas eraklikult ning naabritega ei lävinud.

Korterit kontrollides selgitas politsei, et naise telefon on kodus, mistõttu ei saa tema asukohta positsioneerida. Samuti ei kasuta proua pangakaarti, mispärast pole teada, kas ta on kusagil selle viimase kahe nädala vältel tehinguid teinud.

Politsei kontrollis haiglate nimekirju selgitamaks, kas proua võib olla terviseprobleemide tõttu haiglaravil, kuid ühestki raviasutusest teda pole leitud. Arvestades tema tervislikku seisundit, käivitas politsei otsingud, et naise asukoht selgitada ja veenduda, kas temaga on ikka kõik hästi.

Umbes 160 sentimeetrit pikk Rida on kõhnema kehaehituse ja hallide sirgete õlgadeni juustega. Paraku pole teada, mis tal kodust lahkudes seljas võis olla.

Kõigil, kel on abistavat infot Rida asukohast või on kirjeldusele vastavat naist kusagil näinud, palutakse sellest teada anda hädaabinumbril 112.