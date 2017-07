Pildid: talu juures elab viie pojaga rebasepere

Soome kodanik suvitab Eestis juba 20 aastat ning on väga rahul, et tema kinnistul käib selline metsaelu. Eriti sageli näeb ta rebasekutsikaid, kes mängivad ja otsivad toitu. Üksnes vihmase ilmaga varjavad nad ennast. Küllap saab kasukas märjaks ja see on ebameeldiv, oletas mees.

Jäädvustused loomadest on ta teinud metsakaameraga. Metsloomade positiivse mõjuna nimetas ta asjaolu, et hiirtest ja muttidest on krunt nüüd puhas. Pisut on rebastega ka probleeme. Näiteks tassisid nad õuele suure põdrajala.

Lisaks rebastele on mehel enda sõnul veel palju teisigi sõpru. Toonekurg ja hallhaigur käivad õuaaea tiidis lõunat võtmas ja end pesemas. Pardipaar pesitseb tiigil. Õuel käib sageli ühe sarvega metskits. Sarv asub tal keset pead, kirjeldas mees. Lisaks elutseb läheduses kährikupaar.