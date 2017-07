Madal veetemperatuur sundis korraldajaid ujumisvõistlust lühendama

Kuremaa avaveeujumise võistlustel otsustas 16,5-kraadises vees võistelda viis julget last.

«Kui 16 kraadi on, siis mina vette ei lähe,» kõneles keskpäeval Jõgevamaal Kuremaa järve ääres asunud autoparklas pühapäeva lõuna ajal meesterahva hääl. Õnneks oli rohkem, koguni 16,5. See tähendas siiski seda, et veetemperatuuri tõttu tuli korraldajail spordiklubist Meie Liigume Eesti Ujumisliidu avaveeujumise kalendrisse kuulunud üritust mõnevõrra lühendada.