Tartu maavalitsuse algust ja lõppu liidab kummaline ajalooseos

Tartu maavalitsus sai alguse 1. juulil 1917. / Repro

Maavanema sõnul on kavas tähistada Tartu maavalitsuse 100. aastapäeva ning vaadata tagasi minevikku ja tehtud tööle novembris, sest suvel puhkuste ajal ei saa tänada kõiki, kes sel puhul vajaksid tänamist. Selleks ajaks on kindel ka kujunev omavalitsusmuster ning teada on institutsioonid ja võtmeisikud, kellele tööülesannete teatepulk üle anda.

«Jah, selline pidulik tänukonverents tuleb, aga novembri teises pooles,» ütles maavanem. «Kuidas me täpselt seda päeva sisustame, on veel lahtine. Toimub see meie 100. aastapäeva konverents aga ERMis.»

Maavalitsus kaob aastal 2018 ning imelikul kombel kadus ka just 100 aastat tagasi ehk aastal 1918 – tõsi, toona ajutiselt. Mida arvate sellest kummalisest ajaloolisest seosest?

Reno Laidre vastas, kui oli paar sekundit naernud. «Kui kummalisi seoseid otsida, siis on maavalitsuste puhul veel üks,» ütles ta. «Meie kaotamine on otsustatud 14. juunil, mis on leinapäev ja küüditamise aastapäev Eestis.»