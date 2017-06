Go Bus võitis Tartu bussihanke

Linn sai veebruaris pakkumised kaheksalt ettevõttelt. Tulemuste välja kuulutuamine viibis aga, sest OÜ MRP Linna Liinid vaidlustas nende pakkumuse mittevastavaks tunnistamise esmalt riigihangetevaidlustuskomisjonis ja hiljem Tartu halduskohtus. Mõlemal puhul anti õigus hiljem Tartu linnale.

Tartu kohtumaja kinnitusel esitas OÜ MRP Linna Liinid Tartu ringkonnakohtule 28. juunil apellatsioonkaebuse Tartu halduskohtu 19. juuni otsusele, millega halduskohus jättis rahuldamata MRP kaebuse. Koos apellatsioonkaebusega esitas ettevõte ringkonnakohtule taotluse esialgse õiguskaitse kohaldamiseks, milles palub peatada hankemenetluse esialgse õiguskaitse korras.

Tartu ringkonnakohus jättis eilse määrusega MRP esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata leides, et selle taotluse rahuldamiseks ei ole alust. Kohus küll nõustus, et MRP-l on jätkuvalt esialgse õiguskaitse vajadus ja selle kohaldamata jätmise korral on tõenäoline, et kaebajal ei ole võimalik kohtumenetluses esitatud kaebusega taotletavat eesmärki saavutada. Teisalt ei pidanud ringkonnakohus mõistlikuks hankemenetlust esialgse õiguskaitse korras peatada, kuna seda ei õigusta kaebuse eduväljavaated.

Pidades silmas, et riigihangete vaidlustuskomisjon ja halduskohus on juba hinnanud MRP seisukohti hanke alusdokumentide tõlgendamise ja hinnapakkumises esineva eksimuse parandamisest keeldumise kohta, leidis ringkonnakohus, et praeguseks on kaebaja võimalus saavutada kaebuses esitatud nõude rahuldamine apellatsioonkaebuse rahuldamise kaudu sedavõrd väike, et see ei õigusta hankemenetluse jätkuvat peatamist.

Ringkonnakohus arvestas siinjuures Tartu linna selgitusega, et kuigi teenuse osutamise alguseks on kavandatud 1. juuli 2019, on hankemenetluse jätkuv peatumine vastuolus avaliku huviga, sest hankelepingu sõlmimise järel tuleb parimaks tunnistatud pakkumuse teinud pakkujal korraldada teenuse osutamiseks vajalike busside hankimine ja busside gaasiga tankimiseks taristu rajamine.

Kuna ööl vastu tänast lõppes halduskohtu seatud esialgne õiguskaitse, saigi Tartu linnavalitsus täna hommikul teha edukaks tunnistamise otsuse, millega tunnistas hanke võitjaks Go Busi. Viimane esitas pakkumise, mille järgi on firma nõus linlasi vedama 6,6 miljoni euro eest aastas.

Tartu otsis hankel vedajat perioodiks 1. juuli 2019 - 30. juuni 2029.