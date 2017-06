Galerii: Welco fännid juhatasid linnaderbi sisse uhke plakati ja korraliku tulevärgiga

JK Welco nõukogu esimees Mart Raamat selgitas, et tegemist oli lausa kunstilise tifoga, mis sai inspiratsiooni hiljuti lõppenud Stencibility tänavakunstifestivalilt.

«Selliseid tifosid tehakse näiteks Poolas, aga muidugi suuremaid, meie oma on kuus korda viis meetrit,» ütles Raamat. Et plagu rulliti lahti just meeskondade sissemarsi ajaks, on tema sõnul taotluslik – mängu ajal ei saaks ju mängijad vaadata, kui uhke asja on fännid valmis teinud.

Võitluslik kohtumine ise lõppes väravateta viigiga, nõnda nagu ka meeskondade esimene omavaheline matš märtsi alguses. Võimalusi jagus samas nii ühele kui teisele poolele, parimal juhul raksus Welco poolkaitsja Andres Joosepi teise poolaja pealelöök Santose väravalatis.

Welco kapten Mikka Valtna arvas kohtumise järel, et viik oli õiglane tulemus. «Nad olid mõnevõrra teravamad ja hoidsid rohkem palli, aga väga ohtlikke võimalusi oli neil vaid paar tükki. Meie aga tabasime samas latti,» märkis Valtna.

Santose keskpoolkaitses rüganud Markus Soomets Valtnaga ei nõustunud ning tema hinnangul pidanuks nad asja esimesel poolajal ära otsustama, kuid taaskord vedas meeskonda alt nigel realiseerimine.

«Ei saa seda väravalukku lahti – oleks esimesel poolajal ära löönud, olnuks teisel poolajal hoopis teine mäng ja me läinuks kolme punktiga koju,» ütles Soomets.

Esiliiga tabelis on 21 punkti kogunud Santos seitsmendal kohal, Welco paikneb 9 punktiga üheksandal kohal. Juhib FC Flora U21 meeskond, kel on 16 mänguga koos 36 punkti.