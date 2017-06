Pildid: Lydia hotell tähistas esimest tegutsemisaastat kontserdiga Tartu kohal

Aasta on möödunud kiiresti ja vaat et märkamatult, tõdes hotelli arendusjuht Kristo Seli. Lydia on tema sõnul otsekui väike ja uudishimulik tüdruk, kes on siiski juba piisavalt iseseisev. «Nüüd on eesmärk, et Lydia ei vananeks ja tema nooruslikkus ning uudishimu säiliks,» sõnas Seli.

Mullu 29. juunil avatud hotell annab tööd 60 inimesele. Keskmine täituvus jäi ava-aastal 60 ja 70 protsendi vahele.