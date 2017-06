ERMi endise näitusehoone saaga jätkub teisipäeval

Praegu tühjana seisval ERMi endisel näitusemajal, mis asub Tartus aadressil J. Kuperjanovi 9, on tänaseks päevaks kaks tõsist kosilast. Hoonet himustavad enda valdusse saada nii Tartu linn kui ka korporatsioon Sakala.

Tänaseks päevaks on tühistatud hoone enampakkumine, ostuõigust pole saanud kumbki huvitatud osapool ning kuu aega tagasi oli otsuse langetamine endise riigihalduse ministri Mihhail Korbi võimuses.

Paraku astus Korb ministri kohalt tagasi ning uus minister Jaak Aab veel otsust emma-kumma ostja kasuks langetanud pole.

Samas on riigi kinnisvara aktsiaseltsi vastselt ametist lahkunud juht Urmas Somelar juba varem hoone müügiprotsessi teravalt kritiseerunud. Et hoonega seotud saaga mingi lahenduseni jõuaks, koguneb teisipäeval RKASi nõukogu, kus kõne all oleva maja küsimus on päevakorras.

«Praegu on vara öelda, kas nõukogu kehtestab uue enampakkumise või mitte. Selle hoonega seonduvalt on laual mitu võimalikku varianti,» ei osanud Riigi kinnisvara aktsiaseltsi avalike suhete juht Madis Indurm täna veel otsustusprotsessi täpsustada.

Seda, mis aadressil J. Kuperjanovi 9 seisvast majast edasi saab, selgub kõige varem teisipäeva pärastlõunal.