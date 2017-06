Rulatajad ja ratturid kogunevad Elvasse tänavaspordifestivalile

See on üritus, mida tosin aastat on kaks Elva noort - Romario Siimer ja Martti Tammaru - ise korraldanud. Võisteldakse mitmes vanuseklassis, festivali põhieesmärk on siiski levitada ekstreemspordihuvi, tunnustada parimaid ning tuua inimesi suvist Elvat nautima.

Tänavaspordifestival saab avangu 29. juunil Tartus Aparaaditehase äsja uuenduskuuri saanud hoovis peetav rulavõistlus «Game of Skate», mis võiks korraldajate hinnangul pakkuda põnevust nii osavõtjatele kui ka pealtvaatajatele. Samuti on kavas pinksiturniir.

Reedel jätkub festival juba Elvas, kus kokku tulnutele pakub muusikalisi elamusi Vaiko Eplik, kes annab Verevi rannas soolokontserdi.

Laupäev ning pühapäev on pühendatud võistlemisele. Festivali toimumispaik on Verevi järve ääres ning just selle ürituse tarbeks on ehitatud eraldi skatepark. Betoonpark on korraldajate hinnangul sõitmiseks juba liiga halvas seisus.

Üks korraldajatest, Romario Siimer märkis, et nii rula kui BMX-rattaga sõitmine arendab inimese loogilist mõtlemist, tasakaalu ning sportlikku vormi. «Meie põhieesmärgiks selle festivaliga on huvi nende alade vastu suurendada, et need jääksid ikkagi püsima.» Ehkki neil aladel puuduvad riiklikud toetused, on noorte huvi ekstreemspordi vastu ometi suur, leidis Siimer.

Martti Tammaru, kes on teine ürituse korraldaja, märkis omalt poolt, et tegemist on tulevaste olümpiaaladega. «Seega soovime inimestele teadvustada, et see on tõsine ja vaevanõudev sport.» Noored käivad parkides treenimas ja harjutamas, mitte lihtsalt lollusi tegemas, nentis ta.

Veel avaldas ta, et korraldajad soovivad tõmmata rohkem omavalitsuste tähelepanu skateparkide korrashoidmisele. «Tänavused obstaaklid oleme ise ehitanud, kuna Elva betoonpargi olukord on väga kehv.»